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Польща не планує евакуювати дипломатів з України – МЗС

Польща не планує евакуювати дипломатів з України – МЗС

Київ • УНН

 • 17758 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. На сьогодні планів щодо евакуації сімей польських дипломатів з України немає, повідомив заступник Міністра закордонних справ Павло Яблонський, пише УНН з посиланням на PAP.

Деталі

Так за словами чиновника, Міністерство "уважно стежить за ситуацією" в Україні.

Раніше сьогодні ЗМІ повідомили про те, що Велика Британія після США почала відкликати співробітників посольства в Україні на тлі загрози російського вторгнення.

Також, за даними ЗМІ, Австралія видала розпорядження про евакуацію членів сімей своїх дипломатів в Україні.

Повідомлення надійшли після того, як США дали вказівки родичам співробітників свого посольства покинути Україну, заявивши, що російське вторгнення може відбутися "в будь-який час".

Державний департамент США також попередив людей, щоб вони не їздили в Україну і Росію через напруженість, що зберігається, і "можливість переслідування громадян США".

Україна такі рішення вважає передчасними.

Коментуючи рішення Держдепу, в ЄС заявили, що чекають пояснень від держсекретаря США Ентоні Блінкена щодо рішення про від'їзд з України американських дипломатів. Сам Євросоюз поки не збирається чинити так само.

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