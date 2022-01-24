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15 марта, 19:03 • 107033 просмотра

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Польша не планирует эвакуировать дипломатов из Украины – МИД

Киев • УНН

 • 17757 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. На сегодня планов по эвакуации семей польских дипломатов из Украины нет, сообщил заместитель министра иностранных дел Павел Яблонский, пишет УНН со ссылкой на PAP.

Детали

Так по словам чиновника, министерство "внимательно следит за ситуацией" в Украине.

Ранее сегодня СМИ сообщили о том, что Великобритания после США начала отзывать сотрудников посольства в Украине на фоне угрозы российского вторжения.

Также, по данным СМИ, Австралия выдала распоряжение об эвакуации членов семей своих дипломатов в Украине.

Сообщения поступили после того, как США дали указания родственникам сотрудников своего посольства покинуть Украину, заявив, что российское вторжение может произойти "в любое время”.

Государственный департамент США также предупредил людей, чтобы они не ездили в Украину и Россию из-за сохраняющейся напряженности и “возможности преследования граждан США”.

Украина такие решения считает преждевременными.

Комментируя решения Госдепа, в ЕС заявили, что ждут объяснений от Госсекретаря США Энтони Блинкена касательно решения об отъезде из Украины американских дипломатов. Сам Евросоюз пока не собирается поступать так же.

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