Польща нарощує вимоги до Німеччини щодо репарацій за Другу світову війну

ukru
Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
Ексклюзив
10:23 • 1968 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 12483 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 27683 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 38015 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 60352 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

05:30 • 176087 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 142662 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 170566 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 194187 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 224902 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
94 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

1 квітня, 03:26 • 121646 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

1 квітня, 03:40 • 137830 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

05:49 • 33335 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 54317 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

07:10 • 61149 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 176109 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 464662 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 416642 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 624974 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 747874 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 28235 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 54317 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 104483 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 139352 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 222614 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Польща нарощує вимоги до Німеччини щодо репарацій за Другу світову війну

Польща нарощує вимоги до Німеччини щодо репарацій за Другу світову війну

Київ • УНН

 • 236116 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Варшава планує інформаційну кампанію, щоб показати, яких збитків нацистська Німеччина завдала Польщі під час Другої світової війни, в рамках вимоги репарацій від Берліна, заявив голова правлячої партії Ярослав Качинський. Про це УНН пише посилаючись на агенство PAP.

Цитата

"Ми готуємо фільми на цю тему, хоча, звісно, ​​це займе деякий час. Ми готуємо велику медіаоперацію у глобальному масштабі", - заявив на зустрічі з виборцями голова партії "Право і справедливість" (ПіС) Ярослав Качинський.

"Світ не розуміє, чим війна та окупація в Польщі відрізнялися від ситуації в інших країнах", - сказав він.

Деталі

Далі Качинський розповів про зустріч, коли він був прем'єр-міністром у 2006-2007 роках: "У мене одного разу була така розмова, як виявилося не випадково, в Гельсінкі, з тодішнім прем'єр-міністром Люксембургу Жан-Клодом Юнкером, який сказав мені, що вони пробачили німцям окупацію, і що ми теж повинні. Пізніше з'ясувалося, що це Меркель підштовхнула його до цього", - сказав Качинський.

"Німці створили собі репутацію моральної сили. Вони її втратять, якщо не виплатять компенсацію", - додав політик.

Контекст

Качинський заявив у вересні, що Варшава офіційно вимагатиме репарацій у розмірі 6,2 трлн злотих (1,3 трлн доларів). Це включає і людські втрати - було підраховано, що кожна людина, яка загинула під час війни, повинна отримати компенсацію у розмірі 800 000 злотих (170 тис. 300 доларів США).

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау у жовтні підписав дипломатичну ноту з вимогою військових репарацій від Німеччини.

1 вересня, у 83-ті роковини німецького вторгнення до Польщі, було опубліковано парламентський звіт про втрати поляків, понесені внаслідок німецької агресії та окупації у 1939-1945 рр.

Берлін стверджує, що всі репарації було виплачено у 1950-х роках, і не буде санкціонувати повторний розгляд питання.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$84,365.60
Золото
$3,160.01
Tesla
$258.01
Brent
$74.97
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.51
Ethereum
$1,885.34