Польща нарощує вимоги до Німеччини щодо репарацій за Другу світову війну

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"Ми готуємо фільми на цю тему, хоча, звісно, ​​це займе деякий час. Ми готуємо велику медіаоперацію у глобальному масштабі", - заявив на зустрічі з виборцями голова партії "Право і справедливість" (ПіС) Ярослав Качинський.

"Світ не розуміє, чим війна та окупація в Польщі відрізнялися від ситуації в інших країнах", - сказав він.

Деталі

Далі Качинський розповів про зустріч, коли він був прем'єр-міністром у 2006-2007 роках: "У мене одного разу була така розмова, як виявилося не випадково, в Гельсінкі, з тодішнім прем'єр-міністром Люксембургу Жан-Клодом Юнкером, який сказав мені, що вони пробачили німцям окупацію, і що ми теж повинні. Пізніше з'ясувалося, що це Меркель підштовхнула його до цього", - сказав Качинський.

"Німці створили собі репутацію моральної сили. Вони її втратять, якщо не виплатять компенсацію", - додав політик.

Контекст

Качинський заявив у вересні, що Варшава офіційно вимагатиме репарацій у розмірі 6,2 трлн злотих (1,3 трлн доларів). Це включає і людські втрати - було підраховано, що кожна людина, яка загинула під час війни, повинна отримати компенсацію у розмірі 800 000 злотих (170 тис. 300 доларів США).

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау у жовтні підписав дипломатичну ноту з вимогою військових репарацій від Німеччини.

1 вересня, у 83-ті роковини німецького вторгнення до Польщі, було опубліковано парламентський звіт про втрати поляків, понесені внаслідок німецької агресії та окупації у 1939-1945 рр.

Берлін стверджує, що всі репарації було виплачено у 1950-х роках, і не буде санкціонувати повторний розгляд питання.