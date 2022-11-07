Польща нарощує вимоги до Німеччини щодо репарацій за Другу світову війну
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Варшава планує інформаційну кампанію, щоб показати, яких збитків нацистська Німеччина завдала Польщі під час Другої світової війни, в рамках вимоги репарацій від Берліна, заявив голова правлячої партії Ярослав Качинський. Про це УНН пише посилаючись на агенство PAP.
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"Ми готуємо фільми на цю тему, хоча, звісно, це займе деякий час. Ми готуємо велику медіаоперацію у глобальному масштабі", - заявив на зустрічі з виборцями голова партії "Право і справедливість" (ПіС) Ярослав Качинський.
"Світ не розуміє, чим війна та окупація в Польщі відрізнялися від ситуації в інших країнах", - сказав він.
Деталі
Далі Качинський розповів про зустріч, коли він був прем'єр-міністром у 2006-2007 роках: "У мене одного разу була така розмова, як виявилося не випадково, в Гельсінкі, з тодішнім прем'єр-міністром Люксембургу Жан-Клодом Юнкером, який сказав мені, що вони пробачили німцям окупацію, і що ми теж повинні. Пізніше з'ясувалося, що це Меркель підштовхнула його до цього", - сказав Качинський.
"Німці створили собі репутацію моральної сили. Вони її втратять, якщо не виплатять компенсацію", - додав політик.
Контекст
Качинський заявив у вересні, що Варшава офіційно вимагатиме репарацій у розмірі 6,2 трлн злотих (1,3 трлн доларів). Це включає і людські втрати - було підраховано, що кожна людина, яка загинула під час війни, повинна отримати компенсацію у розмірі 800 000 злотих (170 тис. 300 доларів США).
Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау у жовтні підписав дипломатичну ноту з вимогою військових репарацій від Німеччини.
1 вересня, у 83-ті роковини німецького вторгнення до Польщі, було опубліковано парламентський звіт про втрати поляків, понесені внаслідок німецької агресії та окупації у 1939-1945 рр.
Берлін стверджує, що всі репарації було виплачено у 1950-х роках, і не буде санкціонувати повторний розгляд питання.