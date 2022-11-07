Польша наращивает требования к Германии по репарациям за Вторую мировую войну

Цитата

"Мы готовим фильмы на эту тему, хотя, конечно, это займет некоторое время. Мы готовим большую медиаоперацию в глобальном масштабе", - заявил на встрече с избирателями глава партии "Право и справедливость" (ПиС) Ярослав Качиньский.

"Мир не понимает, чем война и оккупация в Польше отличались от ситуации в других странах", – сказал он.

Детали

Далее Качиньский рассказал о встрече, когда он был премьер-министром в 2006-2007 годах: "У меня однажды был такой разговор, как оказалось не случайно, в Хельсинки, с тогдашним премьер-министром Люксембурга Жан-Клодом Юнкером, который сказал мне, что они простили немцам оккупацию, и что мы тоже должны. Позже выяснилось, что это Меркель подтолкнула его к этому", - сказал Качиньский.

"Немцы создали себе репутацию моральной силы. Они ее потеряют, если не выплатят компенсацию", – добавил политик.

Контекст

Качиньский заявил в сентябре, что Варшава официально потребует репараций в размере 6,2 трлн злотых (1,3 трлн долларов). Это включает и человеческие потери - подсчитано, что каждый человек, погибший во время войны, должен получить компенсацию в размере 800 000 злотых (170 тыс. 300 долларов США).

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в октябре подписал дипломатическую ноту с требованием военных репараций от Германии.

1 сентября, в 83-ю годовщину немецкого вторжения в Польшу, был опубликован парламентский отчет о потерях поляков, понесенных в результате немецкой агрессии и оккупации в 1939-1945 гг.

Берлин утверждает, что все репарации были выплачены в 1950-х годах, и не будет санкционировать повторное рассмотрение вопроса.