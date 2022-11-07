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Польша наращивает требования к Германии по репарациям за Вторую мировую войну

Польша наращивает требования к Германии по репарациям за Вторую мировую войну

Киев • УНН

 • 236114 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Варшава планирует информационную кампанию, чтобы показать, какие убытки нацистская Германия нанесла Польше во время Второй мировой войны, в рамках требования репараций от Берлина, заявил председатель правящей партии Ярослав Качиньский. Об этом УНН пишет ссылаясь на агентство PAP.

Цитата

"Мы готовим фильмы на эту тему, хотя, конечно, это займет некоторое время. Мы готовим большую медиаоперацию в глобальном масштабе", - заявил на встрече с избирателями глава партии "Право и справедливость" (ПиС) Ярослав Качиньский.

"Мир не понимает, чем война и оккупация в Польше отличались от ситуации в других странах", – сказал он.

Детали

Далее Качиньский рассказал о встрече, когда он был премьер-министром в 2006-2007 годах: "У меня однажды был такой разговор, как оказалось не случайно, в Хельсинки, с тогдашним премьер-министром Люксембурга Жан-Клодом Юнкером, который сказал мне, что они простили немцам оккупацию, и что мы тоже должны. Позже выяснилось, что это Меркель подтолкнула его к этому", - сказал Качиньский.

"Немцы создали себе репутацию моральной силы. Они ее потеряют, если не выплатят компенсацию", – добавил политик.

Контекст

Качиньский заявил в сентябре, что Варшава официально потребует репараций в размере 6,2 трлн злотых (1,3 трлн долларов). Это включает и человеческие потери - подсчитано, что каждый человек, погибший во время войны, должен получить компенсацию в размере 800 000 злотых (170 тыс. 300 долларов США).

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в октябре подписал дипломатическую ноту с требованием военных репараций от Германии.

1 сентября, в 83-ю годовщину немецкого вторжения в Польшу, был опубликован парламентский отчет о потерях поляков, понесенных в результате немецкой агрессии и оккупации в 1939-1945 гг.

Берлин утверждает, что все репарации были выплачены в 1950-х годах, и не будет санкционировать повторное рассмотрение вопроса.

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