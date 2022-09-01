Польща вимагає від Німеччини 1,3 трлн доларів військових репарацій

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"Ми не лише підготували звіт, але й ухвалили рішення щодо подальших кроків", - сказав Качинський під час презентації звіту.

"Ми звернемося до Німеччини, щоб почати переговори про репарації", - сказав Качинський, додавши, що це буде "довгий і нелегкий шлях", але "один день принесе успіх".

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Він наполягав на тому, що цей крок стане "справжнім польсько-німецьким примиренням, заснованим на правді".

Він заявив, що економіка Німеччини здатна сплатити рахунок.

Німеччина стверджує, що компенсацію було виплачено країнам Східного блоку у роки після війни, тоді як території, які Польща втратила на сході внаслідок перекроювання кордонів, були компенсовані деякими довоєнними землями Німеччини.

Берлін називає справу закритою.

Правий уряд Польщі стверджує, що країна, яка стала першою жертвою війни, не отримала повної компенсації від сусідньої Німеччини, яка зараз є одним із її основних партнерів у Європейському Союзі.

"Німеччина так і не відзвітувала за свої злочини проти Польщі", - сказав Качинський, заявивши, що багато німців, які вчинили військові злочини, безкарно жили в Німеччині після війни.

Найвище керівництво, зокрема Качинський, який є головним політиком Польщі, та прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, були присутні на церемонії оприлюднення доповіді у Королівському замку у Варшаві.

Випуск тритомної доповіді був у центрі уваги загальнонаціональних заходів з нагоди річниці війни, що розпочалася 1 вересня 1939 року бомбардуваннями нацистської Німеччини та вторгненням до Польщі, за якими пішли понад п'ять років жорстокої окупації.

Керівник групи зі складання звіту, депутат Аркадіуш Муларчик, заявив, що неможливо оцінити з фінансової точки зору втрату близько 5,2 мільйонів життів.

Він перерахував втрати для інфраструктури, промисловості, сільського господарства, культури, депортації до Німеччини на примусові роботи та спроби перетворити польських дітей на німців.

Команда з більш як 30 економістів, істориків та інших експертів працювала над звітом з 2017 року.

Що передувало

Войовнича позиція щодо Німеччини, яку правляча партія часто використовує для мобілізації своїх прихильників, загострила стосунки з Берліном. Вона посилилася після того, як росія вторглася в Україну на тлі критики залежності Берліна від російського газу та його повільності у наданні допомоги Києву.

Близько шести мільйонів поляків, у тому числі три мільйони польських євреїв, були вбиті під час війни, а Варшава була стерта з землі після повстання 1944 року, в ході якого загинуло близько 200 000 мирних жителів.