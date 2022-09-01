Польша требует от Германии 1,3 трлн долларов военных репараций

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"Мы не только подготовили отчет, но и приняли решение о дальнейших шагах", - сказал Качиньский во время презентации отчета.

"Мы обратимся к Германии, чтобы начать переговоры о репарациях", - сказал Качиньский, добавив, что это будет "длинный и нелегкий путь", но "один день принесет успех".

Детали

Он настаивал на том, что этот шаг станет "настоящим польско-германским примирением, основанным на правде".

Он заявил, что экономика Германии способна оплатить счет.

Германия утверждает, что компенсация была выплачена странам Восточного блока в годы после войны, тогда как территории, которые Польша потеряла на востоке из-за перекройки границ, были компенсированы некоторыми довоенными землями Германии.

Берлин называет дело закрытым.

Правое правительство Польши утверждает, что страна, которая стала первой жертвой войны, не получила полной компенсации от соседней Германии, которая сейчас является одним из ее основных партнеров в Европейском Союзе.

"Германия так и не отчиталась за свои преступления против Польши", - сказал Качиньский, заявив, что многие немцы, совершившие военные преступления, безнаказанно жили в Германии после войны.

Высшее руководство, в частности Качиньский, главный политик Польши, и премьер-министр Матеуш Моравецкий, присутствовали на церемонии обнародования доклада в Королевском замке в Варшаве.

Выпуск трехтомного доклада был в центре внимания общенациональных мероприятий по случаю годовщины войны, начавшейся 1 сентября 1939 года бомбардировками нацистской Германии и вторжением в Польшу, за которыми последовали более пяти лет жестокой оккупации.

Руководитель группы по составлению отчета, депутат Аркадиуш Муларчик, заявил, что невозможно оценить с финансовой точки зрения потерю около 5,2 миллиона жизней.

Он перечислил потери для инфраструктуры, промышленности, сельского хозяйства, культуры, депортации в Германию в принудительные работы и попытки превратить польских детей в немцев.

Команда из более чем 30 экономистов, историков и других экспертов работала над отчетом с 2017 года.

Что предшествовало

Воинственная позиция по отношению к Германии, которую правящая партия часто использует для мобилизации своих сторонников, обострила отношения с Берлином. Она усилилась после того, как россия вторглась в Украину на фоне критики зависимости Берлина от российского газа и его медлительности в оказании помощи Киеву.

Около шести миллионов поляков, включая три миллиона польских евреев, были убиты во время войны, а Варшава была стерта с земли после восстания 1944 года, в ходе которого погибло около 200 000 мирных жителей.