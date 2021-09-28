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Польща хоче продовжити режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. Польща хоче продовжити надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю ще на 60 днів у зв’язку з припливом нелегальних мігрантів з сусідньої країни. Глава МВС Польщі Маріуш Камінський повідомив у понеділок, 27 вересня, що запропонує кабінету міністрів звернутися до президента з проханням про продовження режиму надзвичайного стану, передає УНН із посиланням на DW.

Цитата

За словами Камінського, нині на польсько-білоруському кордоні склалася серйозна ситуація. “Мав місце ряд провокаційних інцидентів за участю білоруських військовослужбовців і спроби порушити цілісність нашого кордону”, — сказав він.

Контекст

У світлі міграційної кризи польська влада 2 вересня запровадили на віддалі 3 км від кордону з Білоруссю режим надзвичайного стану. Спочатку передбачалося, що він триватиме 30 днів. На цей період була введена заборона на будь-які акції в зоні дії НС, а також фото- та відеозйомки прикордонних об’єктів, військовослужбовців, поліцейських і прикордонників. Будь-які поїздки журналістів в регіони надзвичайного стану заборонені.

Для продовження режиму надзвичайного стану необхідна згода парламенту.

Помста Лукашенко Євросоюзу

Уряд у Варшаві звинувачує білоруського правителя Олександра Лукашенко в організованому постачанні біженців із кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу. Лукашенко вже оголосив в кінці травня, що його країна більше не буде перешкоджати проїзду мігрантів в ЄС — так офіційний Мінськ відреагував на посилення західних санкцій проти Білорусі.

Камінський повідомив, що з початку серпня було зафіксовано понад 9400 спроб незаконного проникнення до Польщі. Приблизно 8200 з них були попереджені. Близько 1200 біженців були доставлені в охоронювані табори для прийняття мігрантів.

За словами глави МВС, в одній групі з приблизно 200 мігрантів у 50 знайшли підтвердження того, що вони мали зв’язки з ісламістськими або злочинними організаціями. “Це молоді чоловіки, які мають бойову підготовку, які брали участь у збройних формуваннях на Близькому Сході”, — сказав Камінський.

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