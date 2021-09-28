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Польша хочет продлить режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью

Польша хочет продлить режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью

Киев  •  УНН

 • 24838 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Польша хочет продолжить чрезвычайное положение на границе с Беларусью еще на 60 дней в связи с притоком нелегальных мигрантов из соседней страны. Глава МВД Польши Мариуш Каминский сообщил в понедельник, 27 сентября, что предложит кабинета министров обратиться к президенту с просьбой о продлении режима чрезвычайного положения, передает УНН со ссылкой на DW.

Цитата

По словам Каминского, сейчас на польско-белорусской границе сложилась серьезная ситуация. “Имел место ряд провокационных инцидентов с участием белорусских военнослужащих и попытки нарушить целостность нашей границы”, — сказал он.

Контекст

В свете миграционного кризиса польские власти 2 сентября ввели на расстоянии 3 км от границы с Беларусью режим чрезвычайного положения. Первоначально предполагалось, что он продлится 30 дней. На этот период был введен запрет на любые акции в зоне действия ЧП, а также фото- и видеосъемки пограничных объектов, военнослужащих, полицейских и пограничников. Любые поездки журналистов в регионы чрезвычайного положения запрещены.

Для продолжения режима чрезвычайного положения необходимо согласие парламента.

Месть Лукашенко Евросоюзу

Правительство в Варшаве обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в организованном снабжении беженцев из кризисных регионов к внешним границам Евросоюза. Лукашенко уже объявил в конце мая, что его страна больше не будет препятствовать проезду мигрантов в ЕС — так официальный Минск отреагировал на усиление западных санкций против Беларуси.

Каминский сообщил, что с начала августа было зафиксировано более 9400 попыток незаконного проникновения в Польшу. Примерно 8200 из них были предупреждены. Около 1200 беженцев были доставлены в охраняемые лагеря для принятия мигрантов.

По словам главы МВД, в одной группе из примерно 200 мигрантов в 50 нашли подтверждение того, что они имели связи с исламистскими или преступными организациями. “Это молодые мужчины, которые имеют боевую подготовку, участвовавших в вооруженных формированиях на Ближнем Востоке”, — сказал Каминский.

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