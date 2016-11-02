Поліція затримала підозрюваного у вбивстві двох поліцейських у США
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Поліція повідомляє, що підозрюваний у вбивстві двох співробітників поліції у району Де-Мойн в американському штаті Айова перебуває під вартою, передає УНН з посиланням на Associated Press.
У поліції повідомили, що йдеться про Скотта Майкла Гріна, який був узятий під варту.
Він підозрюється у вбивстві співробітника поліції у Де-Мойні і офіцера поліції в Урбандейлі раніше в середу.
Нагадаємо, двох поліцейських в штаті Айова у США було вбито в їхніх автомобілях.