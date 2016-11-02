Полиция задержала подозреваемого в убийстве двух полицейских в США

В полиции сообщили, что речь идет про Скотта Майкла Грина, который был взят под стражу.

Он подозревается в убийстве сотрудника полиции в Де-Мойне и офицера полиции в Урбандейле ранее в среду.

Напомним, двое полицейских в штате Айова в США были убиты в своих автомобилях .