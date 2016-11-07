Поліція затримала чоловіка, який “замінував” магазин у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який повідомив неправдиву інформацію щодо замінування одного з продуктових магазинів у Києві. Про це УНН повідомили у перс-службі поліції Києва.
У відомстві розповіли, що приблизно о 8:10 до чергової частини районного управління поліції надійшло повідомлення, що у продуктовому магазині на вулиці Бориспільській закладена вибухівка.
На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, працівники вибухотехнічної служби та кінологи. У результаті ретельного огляду кіоску та прилеглої території жодних вибухових речовин та предметів не виявлено.
Неподалік “замінованого” об’єкта оперативники затримали підозрілого 29-річного киянина. Правоохоронцям зловмисник пояснив, що повідомив про вибухівку у крамниці через те, що його 43-річна цивільна дружина постійно зловживає алкогольними напоями, які купує у цьому магазині.
За попередньою інформацією, чоловік перебуває на обліку лікаря-психіатра та раніше неодноразово притягувався до відповідальності за завідомо неправдиві виклики спеціальних служб.
За фактом справи розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.
Чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі.