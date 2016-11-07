Полиция задержала мужчину, который "заминировал" магазин в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Столичные правоохранители задержали мужчину, который сообщил ложную информацию о заминировании одного из продуктовых магазинов в Киеве. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.
В ведомстве рассказали, что примерно в 8:10 в дежурную часть районного управления полиции поступило сообщение, что в продуктовом магазине на улице Бориспольской заложена взрывчатка.
На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа, работники взрывотехнической службы и кинологи. В результате тщательного осмотра киоска и прилегающей территории никаких взрывчатых веществ и предметов обнаружено не было.
Неподалеку "заминированного" объекта оперативники задержали подозрительного 29-летнего киевлянина. Правоохранителям злоумышленник пояснил, что сообщил о взрывчатке в магазине из-за того, что его 43-летняя гражданская жена постоянно злоупотребляет алкогольными напитками, которые покупает в этом магазине.
По предварительной информации, мужчина состоит на учете врача-психиатра и ранее неоднократно привлекался к ответственности за заведомо ложные вызовы специальных служб.
По факту дела начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.