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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Поліція затримала чоловіка, який побив патрульну у Києві

Поліція затримала чоловіка, який побив патрульну у Києві

Київ • УНН

 • 22348 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Поліція затримала чоловіка, який побив дівчину-патрульну на Васильківській. Про це у коментарі УНН повідомила речниця ГУ НП у місті Києві Оксана Блищик.

“Затриманий чоловік і відкрите кримінальне провадження за статтею 345 Кримінального Кодексу України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). У патрульної виявлено легкі тілесні ушкодження, зараз у неї задовільний стан”, — прокоментувала вона.

Як повідомляв УНН. у Києві на Васильківський п’яні перехожі побили дівчину поліцейську.

Українські Національні Новини

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