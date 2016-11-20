Поліція затримала чоловіка, який побив патрульну у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Поліція затримала чоловіка, який побив дівчину-патрульну на Васильківській. Про це у коментарі УНН повідомила речниця ГУ НП у місті Києві Оксана Блищик.
“Затриманий чоловік і відкрите кримінальне провадження за статтею 345 Кримінального Кодексу України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). У патрульної виявлено легкі тілесні ушкодження, зараз у неї задовільний стан”, — прокоментувала вона.
Як повідомляв УНН. у Києві на Васильківський п’яні перехожі побили дівчину поліцейську.