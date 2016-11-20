Полиция задержала мужчину, который избил патрульную в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Полиция задержала мужчину, который избил девушку-патрульную на Васильковской. Об этом в комментарии УНН сообщила спикер ГУ НП в Киеве Оксана Блищик.
"Задержан мужчина и открыто уголовное производство по статье 345 Уголовного Кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). У патрульной обнаружены легкие телесные повреждения, сейчас у нее удовлетворительное состояние", - прокомментировала она.
Как сообщал УНН, в Киеве на ул. Васильковской пьяные прохожие избили девушку полицейскую.