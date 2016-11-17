Поліція встановила підозрюваного у вибуху на шкільному стадіоні у Мелітополі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Поліція встановила особу головного підозрюваного у скоєнні вибуху на території спортивного майданчику школи у Мелітополі Запорізької області. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Запорізької області.
Так, у ході відпрацювання території Запорізької області місцеві поліцейські отримали інформацію про причетність 29-річного мелітопольця до незаконного обігу зброї, а також до організації вибуху на території спортивного майданчику школи у Меолітополі.
Сьогодні, 17 листопада за місцем мешкання даного громадянина було проведено санкціонований обшук, у ході якого поліцейські виявили та вилучили стартовий пістолет з явними ознаками переробки, а також десять набоїв з кулями травматичної дії. Все вилучене направлено на експертизу до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС у Запорізькій області.
За фактом справи відкрито кримінальні провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 31 жовтня на стадіоні однієї з мелітопольських шкіл пролунав вибух, постраждалих немає.