Полиция установила подозреваемого во взрыве на школьном стадионе в Мелитополе
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Полиция установила личность главного подозреваемого в совершении взрыва на территории спортивной площадки школы в Мелитополе Запорожской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области.
Так, в ходе отработки территории Запорожской области местные полицейские получили информацию о причастности 29-летнего мелитопольца к незаконному обороту оружия, а также к организации взрыва на территории спортивной площадки школы в Меолитополи.
Сегодня, 17 ноября по месту жительства данного гражданина было проведено санкционированный обыск, в ходе которого полицейские обнаружили и изъяли стартовый пистолет с явными признаками переработки, а также десять патронов с пулями травматического действия. Все изъятое направлено на экспертизу в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД в Запорожской области.
По факту дела возбуждены уголовные производства по ч.4 ст.296 (хулиганство) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 31 октября на стадионе одной из мелитопольских школ прогремел взрыв, пострадавших нет.