Поліція викрила підозрюваних у подвійному вбивстві у Харкові

Так, 3 жовтня в одній з квартир на вулиці Гацева у Харкові було виявлено тіла 58-річного чоловіка та його 35-річного сина.

Під час оперативно-розшукових дій працівники поліції вийшли на слід зловмисників — 20 та 23-річних молодиків та 54-річної жінки. Встановлено, що жінка була раніше знайома зі старшим загиблим та бувала у нього вдома. Вона знала, що у чоловіка в квартирі можуть знаходитись чималі гроші.

Разом із 23-річним співмешканцем був розроблений план, на той час — розбійний напад. До втілення задуму був задіяний і 20-річний знайомий молодика. Планувалось, що жінка зайде в гості до чоловіка і через деякий час піде, не зачинивши двері. В цей час молодики мали зайти до помешкання та напасти на власника.

В день скоєння злочину справа пішла не так, як було задумано. Молодики у масках, у одного був при собі пістолет, увірвалися до квартири, зв’язали господаря скотчем, стали бити та вимагати гроші. Під час сутички один із зловмисників схопив чоловіка за шию та задушив. Коли з іншої кімнати вибіг син загиблого, знову розпочалася бійка, під час якої сина також зв’язали та задушили.

Після скоєного злодії стали нишпорити по квартирі. Вони знайшли та забрали 8 тисяч доларів, ноутбук і телефон. Вже на вулиці розподілили майно та розійшлися.