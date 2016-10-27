Поліція викрила підозрюваних у подвійному вбивстві у Харкові

ukru
Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року
08:00 • 2190 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

06:50 • 7814 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 15951 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 34510 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 63573 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 76947 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 145613 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 206871 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 193465 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 213125 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
4.2 м/с
62 %
753 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

На Львівщині затримали прокурора за вимагання хабаря у розмірі 5 тисяч доларів

2 квітня, 23:11 • 10844 перегляди

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 11786 перегляди

Єрмак щодо повернення Нетребко до Лондонської опери: російські артисти не мають місця в цивілізованому світі

3 квітня, 02:39 • 6076 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

02:56 • 8174 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 11775 перегляди
Публікації

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 3206 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 15941 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 491216 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 324826 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 386718 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 127269 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 186651 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 129201 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 163715 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 186952 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

Поліція викрила підозрюваних у подвійному вбивстві у Харкові

Поліція викрила підозрюваних у подвійному вбивстві у Харкові

Київ • УНН

 • 7707 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Правоохоронці викрили трьох підозрюваних у вбивстві 58-річного чоловіка та його 35-річного сина, тіля яких були виявлені 3 жовтня у Харкові. Про це УНН повідомили у прес-службі МВС України.

Так, 3 жовтня в одній з квартир на вулиці Гацева у Харкові було виявлено тіла 58-річного чоловіка та його 35-річного сина.

Під час оперативно-розшукових дій працівники поліції вийшли на слід зловмисників — 20 та 23-річних молодиків та 54-річної жінки. Встановлено, що жінка була раніше знайома зі старшим загиблим та бувала у нього вдома. Вона знала, що у чоловіка в квартирі можуть знаходитись чималі гроші.

Разом із 23-річним співмешканцем був розроблений план, на той час — розбійний напад. До втілення задуму був задіяний і 20-річний знайомий молодика. Планувалось, що жінка зайде в гості до чоловіка і через деякий час піде, не зачинивши двері. В цей час молодики мали зайти до помешкання та напасти на власника.

В день скоєння злочину справа пішла не так, як було задумано. Молодики у масках, у одного був при собі пістолет, увірвалися до квартири, зв’язали господаря скотчем, стали бити та вимагати гроші. Під час сутички один із зловмисників схопив чоловіка за шию та задушив. Коли з іншої кімнати вибіг син загиблого, знову розпочалася бійка, під час якої сина також зв’язали та задушили.

Після скоєного злодії стали нишпорити по квартирі. Вони знайшли та забрали 8 тисяч доларів, ноутбук і телефон. Вже на вулиці розподілили майно та розійшлися.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$83,460.40
Золото
$3,153.45
Tesla
$280.94
Brent
$72.71
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$40.20
Ethereum
$1,815.40