Полиция разоблачила подозреваемых в двойном убийстве в Харькове

Так, 3 октября в одной из квартир на улице Гацева в Харькове были обнаружены тела 58-летнего мужчины и его 35-летнего сына.

В ходе оперативно-розыскных действий работники полиции вышли на след злоумышленников - 20 и 23-летних молодых людей и 54-летней женщины. Установлено, что женщина была ранее знакома со старшим погибшим и бывала у него дома. Она знала, что у мужчины в квартире могут находиться большие деньги.

Вместе с 23-летним сожителем был разработан план, в то время - разбойное нападение. К воплощению замысла привлекли и 20-летнего знакомого парня. Планировалось, что женщина зайдет в гости к мужчине и через некоторое время уйдет, не закрыв дверь. В это время молодые люди должны были зайти в помещение и напасть на владельца.

В день совершения преступления все пошло не так, как было задумано. Парни в масках, у одного был при себе пистолет, ворвались в квартиру, связали хозяина скотчем, стали бить и требовать деньги. Во время потасовки один из злоумышленников схватил мужчину за шею и задушил. Когда из другой комнаты выбежал сын погибшего, снова началась драка, во время которой сына также связали и задушили.

После совершенного воры стали искать по квартире. Они нашли и забрали 8 000 долларов, ноутбук и телефон. Уже на улице распределили имущество и разошлись.