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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Поліція в Афінах розігнала демонстрацію проти візиту Б.Обами

Поліція в Афінах розігнала демонстрацію проти візиту Б.Обами

Київ • УНН

 • 9141 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. В Афінах поліцейські застосували сльозогінний газ та світлові гранати для розгону протесту в центрі міста, який був спровокований візитом президента США Барака Обами до Греції , передає УНН з посиланням на ВВС.

Близько 3000 демонстрантів, озброєних пляшками із запальною сумішшю та кийками, спробували прорватися через поліцейську огорожу. Внаслідок зіткнень ніхто не постраждав.

У планах протестувальників було дійти до посольства США, проте уряд заборонив демонстрації в центрі міста.

Нагадаємо, що американський президент Барак Обама приїхав до Афін, щоб повечеряти з президентом Греції Прокопіс Павлопулос.

Як повідомляв УНН, президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама під час зустрічі з прем'єр-міністром Греції Алексісом Ципрасом заявив про свої наміри натиснути на країни Євросоюзу з тим, щоб вони послабили борговий тягар на Грецію.

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