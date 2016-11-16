Полиция в Афинах разогнала демонстрацию против визита Обамы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Афинах полицейские применили слезоточивый газ и световые гранаты для разгона протеста в центре города, который был спровоцирован визитом президента США Барака Обамы в Грецию, передает УНН со ссылкой на ВВС .
Около 3000 демонстрантов, вооруженных бутылками с зажигательной смесью и дубинками, попытались прорваться через полицейское ограждение. В результате столкновений никто не пострадал.
В планах протестующих было дойти до посольства США, однако правительство запретило демонстрации в центре города.
Напомним, что американский президент Барак Обама приехал в Афины, чтобы поужинать с президентом Греции Прокописом Павлопулосом.
Как сообщал УНН, президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама во время встречи с премьер-министром Греции Ципрасом заявил о своих намерениях нажать на страны Евросоюза с тем, чтобы они ослабили долговое бремя на Грецию .