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15 марта, 19:03 • 110352 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152899 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129163 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122309 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108031 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103129 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99376 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Полиция в Афинах разогнала демонстрацию против визита Обамы

Полиция в Афинах разогнала демонстрацию против визита Обамы

Киев • УНН

 • 9141 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Афинах полицейские применили слезоточивый газ и световые гранаты для разгона протеста в центре города, который был спровоцирован визитом президента США Барака Обамы в Грецию, передает УНН со ссылкой на ВВС .

Около 3000 демонстрантов, вооруженных бутылками с зажигательной смесью и дубинками, попытались прорваться через полицейское ограждение. В результате столкновений никто не пострадал.

В планах протестующих было дойти до посольства США, однако правительство запретило демонстрации в центре города.

Напомним, что американский президент Барак Обама приехал в Афины, чтобы поужинать с президентом Греции Прокописом Павлопулосом.

Как сообщал УНН, президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама во время встречи с премьер-министром Греции Ципрасом заявил о своих намерениях нажать на страны Евросоюза с тем, чтобы они ослабили долговое бремя на Грецию .

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