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Поліція у Маріуполі вилучила у чоловіка майже 7 кг канабісу

Поліція у Маріуполі вилучила у чоловіка майже 7 кг канабісу

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Маріупольські поліцейські вилучили у місцевого мешканця майже 7 кг канабісу, передає УНН із посиланням на ГУ НП у Донецькій області.

Дільничні офіцери Кальміуського відділення поліції отримали оперативну інформацію, що один з мешканців району зберігає у себе вдома коноплі.

Під час проведення санкціонованого обшуку факт підтвердився. На горищі будинку 45-річного мешканця поліцейські виявили розфасовану по мішках наркотичну рослину.

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Загальна вага вилученого склала майже 7 кг.

Маріуполець розповів, що вирощував та зберігав їх для власного споживання.

Всі вилучені рослини було направлено на експертизу.

Наразі слідчими Кальміуського відділення поліції під процесуальним керівництвом Маріупольської прокуратури №2 громадянинові повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ознаками ч. 3 ст. 309 Кримінального Кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Максимальне покарання – до 8 років позбавлення волі.

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