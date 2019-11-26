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У Маріуполі ліквідували лабораторію з виготовлення амфетаміну

У Маріуполі ліквідували лабораторію з виготовлення амфетаміну

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. У місті Маріуполі Донецької області ліквідували заклад, в якому виготовляли амфетамін. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в Донецькій області.

"Чоловік надавав свою квартиру товаришам для наркобізнесу. Приміщення використовувалося як наркопритон, де виготовляли психотропні та наркотичні речовин, після чого фасували та збували наркозалежним. Припинили незаконну діяльність зловмисників співробітники карного розшуку поліції Донеччини спільно з спецпризначенцями та місцевими поліцейськими", - сказано у повідомленні.

Так, документування злочинної діяльності тріо тривало впродовж кількох місяців. Зібравши достатню доказову базу протиправних дій, поліцейські провели санкціонований обшук за місцем мешкання 29-річного маріупольця.

На час візиту правоохоронців в квартирі перебували ще двоє його товаришів 29 та 27 років. Як з'ясувалося, господар надавав своє помешкання "постійним гостям" для виготовлення та вживання амфетаміну.

Серед речових доказів з квартири вилучено: сировину для виготовлення наркотиків, скляні колби та склянки з залишками речовини білого кольору, саморобний пристрій для вживання канабісу та електроні ваги.

Оперативники встановили, що один з "гостей" поєднував діяльність виготовлювача та дилера. У іншого фігуранта поліцейські виявили 2 пакетики з канабісом, зіп-пакет з залишками речовини білого кольору.

За фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), ч. 1 ст. 317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Санкція статті до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Київській області викрили трьох осіб, які займались виготовленням та збутом амфетаміну.

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