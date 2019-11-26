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В Мариуполе ликвидировали лабораторию по изготовлению амфетамина

В Мариуполе ликвидировали лабораторию по изготовлению амфетамина

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. В городе Мариуполе Донецкой области ликвидировали заведение, в котором изготавливали амфетамин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

"Мужчина предоставлял свою квартиру товарищам для наркобизнеса. Помещение использовалось как наркопритон, где изготавливали психотропные и наркотические вещества, после чего фасовали и сбывали наркозависимым. Прекратили незаконную деятельность злоумышленников сотрудники уголовного розыска полиции Донецкой области совместно с спецназовцами и местными полицейскими", - говорится в сообщении.

Так, документирование преступной деятельности трио продолжалось в течение нескольких месяцев. Собрав достаточную доказательную базу противоправных действий, полицейские провели санкционированный обыск по месту жительства 29-летнего мариупольца.

На время визита правоохранителей в квартире находились еще двое его товарищей 29 и 27 лет. Как выяснилось, хозяин предоставлял свою квартиру "постоянным гостям" для изготовления и употребления амфетамина.

Среди вещественных доказательств из квартиры изъято: сырье для изготовления наркотиков, стеклянные колбы и стаканы с остатками вещества белого цвета, самодельное устройство для употребления каннабиса и электронные весы.

Оперативники установили, что один из "гостей" совмещал деятельность изготовителя и дилера. У другого фигуранта полицейские обнаружили 2 пакетика с каннабисом, зип-пакет с остатками вещества белого цвета.

По фактам открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта), ч. 1 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и по ч. 1 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкция статьи до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Киевской области разоблачили трех человек, которые занимались изготовлением и сбытом амфетамина.

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