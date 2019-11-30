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Полиция в Мариуполе изъяла у мужчины почти 7 кг каннабиса

Полиция в Мариуполе изъяла у мужчины почти 7 кг каннабиса

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Мариупольские полицейские изъяли у местного жителя почти 7 кг каннабиса, передает УНН со ссылкой на ГУ НП в Донецкой области.

Участковые офицеры Кальмиусского отделения полиции получили оперативную информацию, что один из жителей района хранит у себя дома каннабис.

Во время проведения санкционированного обыска факт подтвердился. На чердаке дома 45-летнего жителя полицейские обнаружили расфасованную по мешкам наркотическое растение.

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Общий вес изъятого составил почти 7 кг.

Мариуполец рассказал, что выращивал и хранил их для собственного потребления.

Все изъятые растения были направлены на экспертизу.

Сейчас следователями Кальмиусского отделения полиции под процессуальным руководством Мариупольского прокуратуры №2 гражданину сообщено о подозрении в совершении преступления по признакам ч. 3 ст. 309 Уголовного Кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). Максимальное наказание - до 8 лет лишения свободы.

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