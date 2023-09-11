Поліція показала наслідки влучання ворожого БпЛА по будинку на Чернігівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Поліція Чернігівської області опублікувала фотографії наслідків нічної атаки 2 БпЛА типу «Шахед» по селу Чайкине, прикордонної Новгород-Сіверської громади. В результаті обстрілу сталась пожежа двоповерхового житлового будинку. Інформація про потерпілих не надходила, передає УНН.
Деталі
Цієї ночі ворог продовжував обстрілювати населені пункти прикордоння області. У Новгород-Сіверській громаді росіяни поцілили безпілотниками по двоповерховому квартирному будинку – є руйнування, пошкоджені сусідні будинки.
В результаті обстрілу сталась пожежа, пише ОК "Північ".
Нині продовжується робота слідчо-оперативної групи з документування воєнного злочину росіян. Слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури розпочали досудове розслідування кримінального провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
Поліція Чернігівщини закликає громадян не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу та негайно прямувати в укриття.
Доповнення
За інформацією голови ОДА В'ячеслава Чауса, за тиждень ворог 47 разів обстріляв 21 прикордонний населений пункт області. Зафіксовано 399 вибухів. Пошкоджено цивільну інфраструктуру та транспорт. На жаль, одна людина отримала поранення.
Ворог впродовж минулої доби здійснив 9 обстрілів Чернігівської області. Було зафіксовано 70 вибухів.