Ворог 9 разів обстрілював Чернігівщину, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Ворог протягом доби здійснив 9 обстрілів Чернігівської області. В одній з громад в наслідок мінометного обстрілу було поранено чоловіка. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Чернігівської ОВА.
Всього в наслідок 9 обстрілів було зафіксовано 70 вибухів.
Обстріли здійснювались по Чернігівському, Корюківському, Новгород-Сіверському районах.
«Через обстріл із міномету поранено жителя села Костобобрів (Семенівська громада Новгород-Сіверського району). Пошкоджено житловий будинок», - повідомили в ОВА.
За інформацією ОК «Північ» область обстрілювали з мінометів, РСЗВ, ствольної артилерії.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За ніч та ранок окупанти випустили по прикордонню Сумщини 32 снаряди