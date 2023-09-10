Ворог 9 разів обстрілював Чернігівщину, є поранений

Всього в наслідок 9 обстрілів було зафіксовано 70 вибухів.

Обстріли здійснювались по Чернігівському, Корюківському, Новгород-Сіверському районах.

«Через обстріл із міномету поранено жителя села Костобобрів (Семенівська громада Новгород-Сіверського району). Пошкоджено житловий будинок», - повідомили в ОВА.

За інформацією ОК «Північ» область обстрілювали з мінометів, РСЗВ, ствольної артилерії.

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