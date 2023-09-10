За ніч та ранок окупанти випустили по прикордонню Сумщини 32 снаряди
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Вночі та вранці неділі росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 32 вибухи. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
Деталі
Обстрілів зазнали Середино-Будська, Шалигинська та Есманська громади.
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- Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (8 вибухів).
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- Шалигинська громада: здійснено мінометний обстріл (8 вибухів), обстріл з артилерії (3 вибухи) та РСЗВ – 12 вибухів.
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- Есманська громада: зафіксовано мінометний обстріл (1 вибух)
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Попередньо зазначається, що обійшлось без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.
Нагадаємо
Протягом суботи росіяни здійснили 26 обстрілів прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 205 вибухів.