За ночь и утро оккупанты выпустили по пограничью Сумщины 32 снаряда

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рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

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Киев • УНН

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. Ночью и утром воскресенья россияне совершили 5 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 32 взрыва. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.

Детали

Обстрелам подверглись Середино-Будская, Шалыгинская и Эсманская громады.

  • Середино-Будская громада: враг бил из минометов (8 взрывов).
  • Шалигинская громада: осуществлен минометный обстрел (8 взрывов), обстрел из артиллерии (3 взрыва) и РСЗО – 12 взрывов.
  • Эсманская громада: зафиксирован минометный обстрел (1 взрыв)

Предварительно отмечается, что обошлось без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Напомним

В течение субботы россияне осуществили 26 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 205 взрывов.

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