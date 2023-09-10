За ночь и утро оккупанты выпустили по пограничью Сумщины 32 снаряда
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Ночью и утром воскресенья россияне совершили 5 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 32 взрыва. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.
Детали
Обстрелам подверглись Середино-Будская, Шалыгинская и Эсманская громады.
-
- Середино-Будская громада: враг бил из минометов (8 взрывов).
-
- Шалигинская громада: осуществлен минометный обстрел (8 взрывов), обстрел из артиллерии (3 взрыва) и РСЗО – 12 взрывов.
-
- Эсманская громада: зафиксирован минометный обстрел (1 взрыв)
-
Предварительно отмечается, что обошлось без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.
Напомним
В течение субботы россияне осуществили 26 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 205 взрывов.