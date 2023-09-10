Враг 9 раз обстреливал Черниговскую область, есть раненый

Всего в результате 9 обстрелов было зафиксировано 70 взрывов.

Обстрелы осуществлялись по Черниговскому, Корюковскому, Новгород-Северскому районам.

«Из-за обстрела из миномета ранен житель села Костобобров (Семеновская община Новгород-Северского района). Поврежден жилой дом», - сообщили в ОВА.

По информации ОК «Север» область обстреливали из минометов, РСЗО, ствольной артиллерии.

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