Враг 9 раз обстреливал Черниговскую область, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Враг в течение суток совершил 9 обстрелов Черниговской области. В одной из общин в результате минометного обстрела был ранен мужчина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Черниговской ОГА.
Всего в результате 9 обстрелов было зафиксировано 70 взрывов.
Обстрелы осуществлялись по Черниговскому, Корюковскому, Новгород-Северскому районам.
«Из-за обстрела из миномета ранен житель села Костобобров (Семеновская община Новгород-Северского района). Поврежден жилой дом», - сообщили в ОВА.
По информации ОК «Север» область обстреливали из минометов, РСЗО, ствольной артиллерии.
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