Полиция показала последствия попадания вражеского БпЛА по дому на Черниговщине

Детали

Этой ночью враг продолжал обстреливать населенные пункты приграничья области. В Новгород-Северской громаде россияне попали беспилотниками по двухэтажному квартирному дому – есть разрушения, повреждены соседние дома.

В результате обстрела произошел пожар, пишет ОК "Север".

В настоящее время продолжается работа следственно-оперативной группы по документированию военного преступления россиян. Следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры начали досудебное расследование уголовного производства по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Полиция Черниговщины призывает граждан не игнорировать сигналы о воздушной тревоге и немедленно направляться в укрытие.

Дополнение

По информации председателя ОГА Вячеслава Чауса, за неделю враг 47 раз обстрелял 21 пограничный населенный пункт области. Зафиксировано 399 взрывов. Повреждена гражданская инфраструктура и транспорт. К сожалению, один человек получил ранения.

Враг за прошедшие сутки совершил 9 обстрелов Черниговской области. Было зафиксировано 70 взрывов.