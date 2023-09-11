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Полиция показала последствия попадания вражеского БпЛА по дому на Черниговщине

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. Полиция Черниговской области опубликовала фотографии последствий ночной атаки 2 БпЛА типа «Шахед» по селу Чайкино, приграничной Новгород-Северской громады. В результате обстрела произошел пожар двухэтажного жилого дома. Информация о пострадавших не поступала, передает УНН.

Детали

Этой ночью враг продолжал обстреливать населенные пункты приграничья области. В Новгород-Северской громаде россияне попали беспилотниками по двухэтажному квартирному дому – есть разрушения, повреждены соседние дома.

В результате обстрела произошел пожар, пишет ОК "Север".

В настоящее время продолжается работа следственно-оперативной группы по документированию военного преступления россиян. Следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры начали досудебное расследование уголовного производства по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Полиция Черниговщины призывает граждан не игнорировать сигналы о воздушной тревоге и немедленно направляться в укрытие.

Дополнение

По информации председателя ОГА Вячеслава Чауса, за неделю враг 47 раз обстрелял 21 пограничный населенный пункт области. Зафиксировано 399 взрывов. Повреждена гражданская инфраструктура и транспорт. К сожалению, один человек получил ранения.

Враг за прошедшие сутки совершил 9 обстрелов Черниговской области. Было зафиксировано 70 взрывов.

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