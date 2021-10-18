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Поліція перевірятиме COVID-сертифікати за QR-кодом

Поліція перевірятиме COVID-сертифікати за QR-кодом

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Національна поліція спільно з Мінцифрою розробили та розпочали інтеграцію відповідного програмного забезпечення на планшети поліцейських для швидкої перевірки сертифікатів з “Дії” або сканувавши паперовий його варіант. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький у ефірі програми “Сніданок з 1+1”, передає УНН з посиланням на МВС.

Цитата

“Перевіряти достовірність сертифікатів про вакцинацію громадян з 21 жовтня будуть працівники Держпродспоживслужби, Центру контролю та профілактики хвороб на місцях, а також працівники Патрульної поліції України. Перевірку проводитимуть у місцях великого скупчення людей, де може бути поширення хвороби — під час перевезень, відвідувань закладів, ринків, торговельних майданчиків”, — сказав Білошицький.

Деталі

За його словами, у паперових свідоцтвах про вакцинацію обов’язково мають бути реквізити — інформація про вид щеплення, кількість доз щеплення, підпис лікаря та печатка офіційної установи охорони здоров’я.

“Всі дані про вакцинацію громадян вже є в реєстрі, який також підключений до міжнародних баз. Інформація буде перевірятися дуже ретельно. Працівники, які перевірятимуть свідоцтва про вакцинацію, мають пересвідчитися в достовірності свідоцтва, адже відомі випадки їх підробки”, — розповів Білошицький.

Він додав, що за виготовлення і збут підробленої медичної документації правопорушникам може загрожувати покарання — від штрафу у 17 тисяч гривень до 5 років позбавлення волі. За використання підроблених довідок чи сертифікатів передбачене покарання — від штрафу на суму до 850 гривень до обмеження волі на строк до 2-х років.

“Люди, які замовляють і купують підроблені сертифікати про вакцинацію, у випадку виявлення підробки документу та спроби скористатися ним, будуть притягуватися до відповідальності за порушення картинних умов. Це може бути штраф від 17 до 34 тисяч гривень. У випадку, якщо буде доведено, що особа, хвора на коронавірусну інфекцію, розповсюдила хворобу, вона може бути притягнена до кримінальної відповідальності”, — додав Білошицький.

Що було раніше

У МВС повідомляли, що поліція перевірятиме COVID-сертифікати по QR-коду. Для цього було розроблено спеціальне програмне забезпечення.

Доповнення

Кабінет міністрів України 11 жовтня затвердив нові правила пасажирських перевезень на час карантину. З 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із “жовтим”, “помаранчевим” чи “червоним” рівнем епіднебезпеки будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів, зокрема, сертифікату про вакцинацію від COVID-19 або негативного результату тестування.

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