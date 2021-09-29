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COVID-сертифікати перевірятимуть по QR-коду: розроблено програмне забезпечення

Київ • УНН

 • 25315 перегляди

КИЇВ. 29 вересня. УНН. Поліція перевірятиме COVID-сертифікати по QR-коду. Для цього вже розробили спеціальне програмне забезпечення. Про це повідомили у пресслужбі МВС, інформує УНН.

Цитата

“Нацполіція спільно з Мінцифрою розробили та розпочали інтеграцію відповідного програмного забезпечення на планшети поліцейських, щоб вони могли швидко та безперебійно перевірити сертифікат з „Дії“ або сканувати паперовий його варіант. Приблизно так, як працює зараз перевірка водійських посвідчень. За декілька днів цей процес повністю налагодиться”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Зокрема, якщо в Україні введуть повний локдаун, то обмежень для вакцинованих осіб буде менше. Щоб скористатись цими перевагами необхідно мати при собі внутрішній сертифікат вакцинації. Він має містити QR-код, щоб правоохоронці могли перевірити дійсність такого документа.

У МВС нагадали, що Нацполіція та Держпродспоживслужба є компетентними органами, які мають право перевіряти чинність таких сертифікатів.

Доповнення

13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень — 20 вересня. Основна особливість нових правил — на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження “жовтої” та “червоної” зон. Сертифікати будуть двох видів — “жовті” та “зелені”.

20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна перейшла у “жовту” зону карантину з 23 вересня.

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