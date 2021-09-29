COVID-сертификаты проверять по QR-коду: разработано программное обеспечение
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Полиция будет проверять COVID-сертификаты по QR-коду. Для этого уже разработали специальное программное обеспечение. Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передает УНН.
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“Нацполиция совместно с Минцифрой разработали и начали интеграцию соответствующего программного обеспечения на планшеты полицейских, чтобы они могли быстро и бесперебойно проверить сертификат с „Дия“ или сканировать бумажный его вариант. Подобно тому, как работает сейчас проверка водительских удостоверений. За несколько дней этот процесс полностью наладится”, — говорится в сообщении.
Детали
В частности, если в Украине введут полный локдаун, то ограничений для вакцинированных лиц будет меньше. Чтобы воспользоваться этими преимуществами необходимо иметь при себе внутренний сертификат вакцинации. Он должен содержать QR-код, чтобы правоохранители могли проверить действительность такого документа.
В МВД напомнили, что Нацполиция и Госпродпотребслужба являются компетентными органами, которые имеют право проверять силу таких сертификатов.
Дополнение
13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю — 20 сентября. Основная особенность новых правил — на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения “желтой” и “красной” зоны. Сертификаты будут двух видов — “желтые” и “зеленые”.
20 сентября правительство продолжило действие карантина до нового года. Украина перешла в “желтую” зону карантина с 23 сентября.