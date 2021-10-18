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Полиция будет проверять COVID-сертификаты по QR-кодам

Полиция будет проверять COVID-сертификаты по QR-кодам

Киев  •  УНН

 • 39630 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Национальная полиция совместно с Минцифрой разработали и начали интеграцию соответствующего программного обеспечения на планшеты полицейских для быстрой проверки сертификатов с “Дии” или сканировав бумажный его вариант. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий в эфире программы “Завтрак с 1+1”, передает УНН со ссылкой на МВД.

Цитата

“Проверять достоверность сертификатов о вакцинации граждан с 21 октября будут работники Госпродпотребслужбы, Центра контроля и профилактики болезней на местах, а также сотрудники патрульной полиции Украины. Проверку будут проводить в местах большого скопления людей, где может быть распространение болезни — во время перевозок, посещений заведений, рынков, торговых площадок”, — сказал Билошицкий.

Детали

По его словам, в бумажных свидетельствах о вакцинации обязательно должны быть реквизиты — информация о виде прививки, количество доз прививки, подпись врача и печать официального учреждения здравоохранения.

“Все данные о вакцинации граждан уже есть в реестре, который также подключен к международным базам. Информация будет проверяться очень тщательно. Работники, которые будут проверять свидетельства о вакцинации, должны убедиться в достоверности свидетельства, ведь известны случаи их подделки”, — рассказал Билошицкий.

Он добавил, что за изготовление и сбыт поддельной медицинской документации правонарушителям может грозить наказание — от штрафа в 17 000 гривен до 5 лет лишения свободы. При использовании поддельных справок и сертификатов предусмотрено наказание — от штрафа в размере до 850 гривен до ограничения свободы на срок до 2-х лет.

“Люди, которые заказывают и покупают поддельные сертификаты о вакцинации, в случае обнаружения подделки документа и попытки воспользоваться им, будут привлекаться к ответственности за нарушение картинных условий. Это может быть штраф от 17 до 34 тысяч гривен. В случае, если будет доказано, что лицо, больное коронавирусной инфекцией, распространило болезнь, оно может быть привлеченно к уголовной ответственности”, — добавил Билошицкий.

Что было раньше

В МВД сообщали, что полиция будет проверять COVID-сертификаты по QR-коду. Для этого разработано специальное программное обеспечение.

Дополнение

Кабинет министров Украины 11 октября утвердил новые правила пассажирских перевозок на время карантина. С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с “желтым”, “оранжевым” или “красным” уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров, в частности, сертификата о вакцинации от COVID-19 или отрицательного результата тестирования.

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