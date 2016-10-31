Поліція на Миколаївщині відкрила провадження за фактом розбещення дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. На Миколаївщині правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом розбещення 6-річної дівчинки. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Миколаївської області.
До поліції звернулась 28-річна жінката повідомила, що її 30-річний чоловік, вітчим її шестирічної доньки, півроку тому скоїв розпусні дії стосовно дівчинки.
Слідчим відділенням Інгульського відділу поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.156 (Розбещення неповнолітніх) КК України.
Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Тривають слідчі заходи, призначено проведення експертиз.