Полиция в Николаевской области открыла производство по факту развращения ребенка

В полицию обратилась 28-летняя женщина и сообщила, что ее 30-летний муж, отчим ее шестилетней дочери, полгода назад совершил развратные действия в отношении девочки.

Следственное отделение Ингульского отдела полиции начало уголовное производство по признакам ч.2 ст.156 (развращение несовершеннолетних) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Продолжаются следственные мероприятия, назначили проведение экспертиз.