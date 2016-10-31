Полиция в Николаевской области открыла производство по факту развращения ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В Николаевской области правоохранители открыли уголовное производство по факту развращения 6-летней девочки. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Николаевской области.
В полицию обратилась 28-летняя женщина и сообщила, что ее 30-летний муж, отчим ее шестилетней дочери, полгода назад совершил развратные действия в отношении девочки.
Следственное отделение Ингульского отдела полиции начало уголовное производство по признакам ч.2 ст.156 (развращение несовершеннолетних) УК Украины.
Санкция статьи предусматривает лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Продолжаются следственные мероприятия, назначили проведение экспертиз.