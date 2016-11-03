Поліція Москви шукає вибухівку у Кремлі і посольстві США
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Поліція перевіряє повідомлення про загрозу вибуху у Кремлі, посольстві США і ще в декількох будівлях в Москві. Про це повідомляє “Москва” з посиланням на джерело в екстрених службах, передає УНН.
“На службу 02 надійшло п’ять повідомлень про загрозу вибуху: в будівлі посольства США в Москві, в Кремлі, на Ярославському вокзалі, в відділенні ОВС на Ленінському проспекті, буд. 4, і в колл-центрі „Еко-мобайл“ у Зеленоградском АТ”, — повідомило джерело агентства.
Повідомлення перевіряються, на місця виїхали кінологи.
Раніше повідомлялося, що на Ярославському вокзалі відбуласьа евакуація.