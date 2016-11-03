Полиция Москвы ищет взрывчатку в Кремле и посольстве США

"На службу 02 поступило пять сообщений об угрозе взрыва: в здании посольства США в Москве, в Кремле, на Ярославском вокзале, в отделении ОВД на Ленинском проспекте, д. 4, и в колл-центре "Эко-мобайл" в Зеленоградском АО", - сообщил источник агентства.

Сообщения проверяются на места выехали кинологи.

Ранее сообщалось, что на Ярославском вокзале произошла эвакуация.