Полиция Москвы ищет взрывчатку в Кремле и посольстве США
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Полиция проверяет сообщение об угрозе взрыва в Кремле, посольстве США и еще в нескольких зданиях в Москве. Об этом сообщает "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах, передает УНН.
"На службу 02 поступило пять сообщений об угрозе взрыва: в здании посольства США в Москве, в Кремле, на Ярославском вокзале, в отделении ОВД на Ленинском проспекте, д. 4, и в колл-центре "Эко-мобайл" в Зеленоградском АО", - сообщил источник агентства.
Сообщения проверяются на места выехали кинологи.
Ранее сообщалось, что на Ярославском вокзале произошла эвакуация.