Поліція Іспанії затримала підозрюваного у відправленні конвертів з вибухівкою до посольств України та США
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Поліція Іспанії затримала підозрюваного у відправленні конвертів з вибухівкою до посольств України та США та інших установ. Ним виявився 74-річний громадянин Іспанії, пише УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Як пише агентство з посиланням на Міністерство внутрішніх справ країни, чоловіка затримано у північному місті Міранда-дель-Ебро. У його будинку продовжуються обшуки. Більш детальну інформацію буде оприлюднено пізніше.
Нагадаємо
30 листопада виявили два конверти з вибухівкою, які були адресовані посольству України в Мадриді та виробнику зброї на півночі країни. Наступного дня стало відомо про підозрілі відправлення із "запальними пристроями" всередині до посольства Сполучених Штатів в Іспанії та інші установи.
На 12 грудня було відомо про 33 випадки погроз дипустановам України у 17 країнах.