Поліція Іспанії затримала підозрюваного у відправленні конвертів з вибухівкою до посольств України та США

Деталі

Як пише агентство з посиланням на Міністерство внутрішніх справ країни, чоловіка затримано у північному місті Міранда-дель-Ебро. У його будинку продовжуються обшуки. Більш детальну інформацію буде оприлюднено пізніше.

Нагадаємо

30 листопада виявили два конверти з вибухівкою, які були адресовані посольству України в Мадриді та виробнику зброї на півночі країни. Наступного дня стало відомо про підозрілі відправлення із "запальними пристроями" всередині до посольства Сполучених Штатів в Іспанії та інші установи.

На 12 грудня було відомо про 33 випадки погроз дипустановам України у 17 країнах.