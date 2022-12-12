Посольство Украины в Греции получило окровавленный пакет – МИД

Детали

"Утром в посольство Украины в Греции поступил окровавленный пакет. Адрес отправителя такой же как и на остальных конвертах, которые ранее поступили в украинские посольства и консульства: автосалон Tesla в немецком городке Sindelfingen. Греческая полиция начала следственные действия", – написал Николенко.

Он отметил, что в Украине ожидают ускорения расследования со стороны немецких правоохранителей.

"В общем уже имеем 33 случая угроз в 17 странах: 1 покушение на теракт, 2 сообщения о минировании, 1 случай вандализма, 1 случай письменной угрозы и 28 окровавленных пакетов", – добавил спикер.

Напомним

6 декабря посольство Украины в Румынии получило два подозрительных конверта.