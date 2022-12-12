Посольство України в Греції отримало закривавлений пакунок – МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Сьогодні вранці до посольства України в Греції надійшов закривавлений пакунок. Уже відомо про 33 випадки погроз у 17 країнах. Про це у Facebook повідомив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, пише УНН.
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"Зранку до посольства України в Греції надійшов закривавлений пакунок. Адреса відправника така ж як і на решті конвертів, які раніше надійшли до українських посольств та консульств: автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen. Грецька поліція розпочала слідчі дії", – написав Ніколенко.
Він зазначив, що в Україні очікують на пришвидшення розслідування з боку німецьких правоохоронців.
"Загалом вже маємо 33 випадки погроз в 17 країнах: 1 замах на теракт, 2 повідомлення про мінування, 1 випадок вандалізму, 1 випадок письмової погрози та 28 закривавлених пакунків", – додав речник.
Нагадаємо
6 грудня посольство України в Румунії отримало два підозрілі конверти.