В Іспанії виявили нові підозрілі відправлення: міністру оборони і посольству США
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. В Іспанії підозрілі відправлення із "запальними пристроями" всередині сьогодні були спрямовані очільнику уряду Педро Санчесу, міністру оборони країни Маргариті Роблес, на авіабазу Торрехон-де-Ардос і у посольство Сполучених Штатів в Іспанії, на додаток до обох, надісланих вчора до посольства України в Іспанії та компанії в Сарагосі, яка виготовляє військову техніку, повідомляє El Mundo, пише УНН.
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Так, остання перехоплена посилка була відправлена до посольства США в Іспанії. Це конверт з характеристиками, аналогічними до попереднього, який був виявлений о 12:30 під час фільтрації у межах безпекових заходів у будівлі.
Як зазначає The Guardian, ведеться розслідування ймовірного "листа з бомбою", відправленого до посольства США в Мадриді. Дорогу біля посольства в іспанській столиці перекрито поліцією.
#ÚLTIMAHORA Otro paquete bomba en la embajada de EEUU en Madrid. Sería el sexto del día. pic.twitter.com/YAZlYPPle0— Borja Jiménez (@borjajimenezd) December 1, 2022
У всіх шести випадках, за даними видання, характеристики коричневих конвертів з пристроями та їх вміст схожі - в адресах у них була та сама буква, написана ручкою і великими буквами.
Як зазначив сьогодні вранці державний секретар з безпеки країни Рафаель Перес, який був присутній на прес-конференції у штаб-квартирі МВС, це саморобний матеріал, що складається з "горючих речовин", подібних до тих, що використовуються в піротехніці.
"Є ознаки того, що конверти приходять з території Іспанії, але я говорю про це з усією обережністю", - додав він.
На запитання журналістів держсекретар з безпеки відповів, що події, що відбулися, "не мають достатнього значення, щоб викликати в таблиці оцінки рівня терористичної тривоги".
Нагадаємо
Конверт із вибухівкою надіслали і прем’єр-міністру Іспанії.