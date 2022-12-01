В Испании обнаружили новые подозрительные отправления: министру обороны и посольству США

Детали

Так, последняя перехваченная посылка была отправлена ​​в посольство США в Испании. Это конверт с характеристиками, аналогичными предыдущему, который был обнаружен в 12:30 во время фильтрации в рамках мер безопасности в здании.

Как отмечает The Guardian, ведется расследование предполагаемого "письма с бомбой", отправленного в посольство США в Мадриде. Дорога у посольства в испанской столице перекрыта полицией.

#ÚLTIMAHORAOtro paquete bomba en la embajada de EEUU en Madrid. Sería el sexto del día. pic.twitter.com/YAZlYPPle0

Во всех шести случаях, по данным издания, характеристики коричневых конвертов с устройствами и их содержимое схожи – в адресах у них была та же буква, написанная ручкой и прописными буквами.

Как отметил сегодня утром государственный секретарь по безопасности страны Рафаэль Перес, присутствовавший на пресс-конференции в штаб-квартире МВД, это самодельный материал, состоящий из "горючих веществ", подобных используемым в пиротехнике.

"Есть признаки того, что конверты приходят с территории Испании, но я говорю об этом со всей осторожностью", – добавил он.

На вопрос журналистов госсекретарь по безопасности ответил, что произошедшие события "не имеют достаточного значения, чтобы вызвать в таблице оценки уровня террористической тревоги".

Напомним

Конверт со взрывчаткой прислали и премьер-министру Испании.