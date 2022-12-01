Конверт із вибухівкою надіслали і прем’єр-міністру Іспанії – ЗМІ

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"Національна поліція повідомила національному суду про відправлення Санчесу конверта з піротехнічним матеріалом, який виявили і знешкодили служби безпеки", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, служба безпеки прем'єр-міністра Іспанії виявила підозрілий конверт ще 24 листопада. Його надіслали звичайною поштою.

Це вже четвертий відомий випадок, пов'язаний із "вибуховим конвертом" в Іспанії.

Нагадаємо

30 листопада виявили два конверти з вибухівкою, які було адресовано посольству України в Мадриді та виробнику зброї на півночі країни.

1 грудня стало відомо, що "вибуховий конверт" надіслали міністерству оборони Іспанії.