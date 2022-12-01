В Іспанії підозрілий конверт отримало не лише посольство України, а й збройова компанія
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. В Іспанії триває розслідування у збройовій компанії, де отримали підозрілий конверт - після інциденту у посольстві України, повідомляє Sky News, пише УНН.
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Так, напередодні співробітник посольства України в Мадриді отримав поранення в результаті вибуху конверта.
Тим часом у штаб-квартирі збройової компанії, яка виготовляє зброю, що постачається зокрема в Україну, за повідомленнями, "стався ще один вибух", повідомляє телеканал. При цьому місцеве видання Cope повідомляє, що "технічні спеціалісти зі знешкодження вибухових пристроїв національної поліції TEDAX здійснили контрольований підрив".
На місці події біля компанії Instalaza в Сарагосі, як вказано, виставили поліцейське оточення.
"Як розуміється, два конверти надійшли від одного відправника, на звороті обох написана одна й та сама електронна адреса", - йдеться у повідомленні Sky News.
При цьому Cope вказує, що поліція перевіряє, чи є зв’язок між конвертом, надісланим до посольства України в Мадриді, і тим, який отримала компанія з виробництва зброї Instalaza із Сарагоси.
Раніше
До посольства України в Іспанії надійшов конверт. Під час огляду конверт вибухнув в руках коменданта. Комендант отримав незначні поранення, нині він госпіталізований, йому надається необхідна медична допомога. Загроз його життю немає. Решта співробітників посольства не постраждала, повідомили у МЗС.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив терміново посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном після вибуху в Мадриді.