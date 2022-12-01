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В Испании подозрительный конверт получило не только посольство Украины, но и оружейная компания

В Испании подозрительный конверт получило не только посольство Украины, но и оружейная компания

Киев • УНН

 • 1150485 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Испании продолжается расследование в оружейной компании, где получили подозрительный конверт – после инцидента в посольстве Украины, сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

Так, накануне сотрудник посольства Украины в Мадриде получил ранения в результате взрыва конверта.

Тем временем в штаб-квартире оружейной компании, производящей оружие, поставляемое в частности в Украину, по сообщениям, "произошел еще один взрыв", сообщает телеканал. При этом местное издание Cope сообщает, что "технические специалисты по обезвреживанию взрывных устройств национальной полиции TEDAX совершили контролируемый подрыв".

На месте происшествия возле компании Instalaza в Сарагосе, как указано, выставили полицейское оцепление.

"Как понимается, два конверта поступили от одного отправителя, на обороте обоих написан один и тот же электронный адрес", - говорится в сообщении Sky News.

При этом Cope указывает, что полиция проверяет, есть ли связь между конвертом, присланным в посольство Украины в Мадриде, и тем, который получила компания по производству оружия Instalaza из Сарагосы.

Ранее

В посольство Украины в Испании поступил конверт. Во время осмотра конверт взорвался в руках коменданта. Комендант получил незначительные ранения, сейчас он госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Угроз его жизни нет. Остальные сотрудники посольства не пострадали, сообщили в МИД.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств за границей после взрыва в Мадриде.

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