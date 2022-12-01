Конверт со взрывчаткой отправили и премьер-министру Испании – СМИ

Цитата

"Национальная полиция сообщила национальному суду об отправке Санчесу конверта с пиротехническим материалом, который обнаружили и обезвредили службы безопасности", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, служба безопасности премьер-министра Испании обнаружила подозрительный конверт еще 24 ноября. Его отправили обычной почтой.

Это уже четвертый известный случай, связанный с "взрывным конвертом" в Испании.

Напомним

30 ноября обнаружили два конверта со взрывчаткой, которые были адресованы посольству Украины в Мадриде и производителю оружия на севере страны.

1 декабря стало известно, что "взрывной конверт" отправили министерству обороны Испании.