Конверт со взрывчаткой отправили и премьер-министру Испании – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. На прошлой неделе конверт со взрывчаткой отправили и на имя премьер-министра Испании Педро Санчеса. Об этом сообщила испанская газета El Mundo, передает УНН.
Цитата
"Национальная полиция сообщила национальному суду об отправке Санчесу конверта с пиротехническим материалом, который обнаружили и обезвредили службы безопасности", – говорится в сообщении.
Детали
Как отметили, служба безопасности премьер-министра Испании обнаружила подозрительный конверт еще 24 ноября. Его отправили обычной почтой.
Это уже четвертый известный случай, связанный с "взрывным конвертом" в Испании.
Напомним
30 ноября обнаружили два конверта со взрывчаткой, которые были адресованы посольству Украины в Мадриде и производителю оружия на севере страны.
1 декабря стало известно, что "взрывной конверт" отправили министерству обороны Испании.