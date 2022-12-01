Після посольства України та збройової компанії: в Іспанії знайшли третій підозрілий конверт

Деталі

Співробітники служби безпеки авіабази Торрехон-де-Ардос поблизу іспанської столиці Мадрида, за даними El Mundo, виявили на сканері "відправлення з вибухівкою", надіслане поштою до супутникового центру, розташованого на цих військових об’єктах, сьогодні вранці.

Як повідомили в МВС країни, сьогодні з 3:00 до 4:00 системи безпеки авіабази виявили підозрілий конверт. Після рентгенівського аналізу було встановлено, що всередині він міг містити певний механізм, про що було повідомлено цивільну гвардію та національну поліцію. Представники обох органів приїхали на базу, щоб охороняти територію. У Міністерстві оборони країни підтвердили ту ж інформацію, додавши, що збитків ні особистих, ні матеріальних не було.

Слідчі вже аналізують конверт, а також два інших, надісланих напередодні, щоб спробувати з’ясувати їхнє походження, і чи вони пов’язані між собою.

Доповнення

30 листопада було виявлено два схожих конверти, адресовані посольству України в Мадриді та виробнику зброї на півночі країни.

Перший вибухнув та завдав легких поранень співробітнику українського посольства.