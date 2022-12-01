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После посольства Украины и оружейной компании: в Испании нашли третий подозрительный конверт

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Испании нашли третье подозрительное отправление, после инцидентов в посольстве Украины в Мадриде и оружейной компании, пишет УНН со ссылкой на El Mundo.

Детали

Сотрудники службы безопасности авиабазы ​​Торрехон-де-Ардос вблизи испанской столицы Мадрида, по данным El Mundo, обнаружили на сканере "отправление со взрывчаткой", направленное по почте в спутниковый центр, расположенный на этих военных объектах, сегодня утром.

Как сообщили в МВД страны, сегодня с 3:00 до 4:00 системы безопасности авиабазы ​​обнаружили подозрительный конверт. После рентгеновского анализа было установлено, что внутри он мог содержать определенный механизм, о чем было поставлено в известность гражданскую гвардию и национальную полицию. Представители обоих органов приехали на базу, чтобы охранять территорию. В Министерстве обороны страны подтвердили ту же информацию, добавив, что ущерба ни личного, ни материального не было.

Следователи уже анализируют конверт, а также два других, посланных накануне, чтобы попытаться выяснить их происхождение, и связаны ли они между собой.

Дополнение

30 ноября были обнаружены два похожих конверта, адресованные посольству Украины в Мадриде и производителю оружия на севере страны.

Первый взорвался и нанес легкие ранения сотруднику украинского посольства.

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