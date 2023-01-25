Полиция Испании задержала подозреваемого в отправке конвертов со взрывчаткой в посольства Украины и США
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Полиция Испании задержала подозреваемого в отправке конвертов со взрывчаткой в посольства Украины и США и другие учреждения. Им оказался 74-летний гражданин Испании, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Как пишет агентство со ссылкой на Министерство внутренних дел страны, мужчина задержан в северном городе Миранда-дель-Эбро. В его доме продолжаются обыски. Более подробная информация будет обнародована позже.
Напомним
30 ноября обнаружили два конверта со взрывчаткой, которые были адресованы посольству Украины в Мадриде и производителю оружия на севере страны. На следующий день стало известно о подозрительных отправлениях с "зажигательными устройствами" внутри в посольство Соединенных Штатов в Испании b lheubt exht;ltybz.
На 12 декабря было известно о 33 случаях угроз дипучреждениям Украины в 17 странах.